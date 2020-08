Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Viitorul 3-0. Victoria fara probleme reușita de FCSB aseara a fost pusa in umbra de evenimentul petrecut in social media imediat dupa meci. Gigi Becali a fost ținta unui mesaj aparut pe pagina de Facebook a lui Adrian Petre, jucatorul cazut definitiv in dizgrația patornului. Pe contul oficial…

- Adrian Petre (22 de ani) are zilele numarate la FCSB. Atacantul ar fi fost anunțat ca nu are șanse sa mai prinda echipa odata cu noile transferuri ale roș-albaștrilor. Gigi Becali, finanțatorul FCSB, i-a adus pe postul lui Petre pe Sergiu Buș, pe care l-a prezentat cu fast la palat, cat și pe Alexandru…

- FCSB a caștigat fara drept de apel primul meci al sezonului 2020-2021, scor 3-0, pe terenul celor de la Astra Giurgiu. Dennis Man (33), Florin Tanase (36) și Olimpiu Moruțan (90+1 – penalty) au inscris golurile roș-albaștrilor in acest meci fara istoric, in care elevii lui Anton Petrea s-au razbunat…

- FCSB a caștigat meciul cu Astra, scor 3-0, in prima etapa din Liga 1. Sergiu Buș (27 de ani) a debutat in tricoul formației lui Gigi Becali. A rezistat doar o repriza, iar la declarațiile de la finalul partidei a comis-o. Sergiu Buș a avut o prima repriza fara realizari importante. Atacantul adus de…

- FCSB și-a intarit lotul pentru sezonul urmator, insa efectul asupra echipei de baza e minim. Sergiu Buș (27 de ani, atacant), Marius Briceag (28, fundaș stanga) și Alexandru Buziuc (26, extrema stanga) sunt mai mult soluții de rezerva decat titulari importanți. Criteriul de care ține cont Becali mai…

- FC FCSB a facut o noua mutare surprinzatoare pe piața transferurilor. A fost oficializata a treia achiziție a verii, dupa Marius Briceag și Sergiu Buș. Și de aceasta data este vorba despre un jucator care ramane liber de contract, Alexandru Buziuc. Atacantul in varsta de 26 de ani vine de la Academica…

- Adrian Petre (22 de ani) nu l-a impresionat pe Gigi Becali, patronul FCSB, de la transferul efectuat in iarna, iar atacantul este sfatuit sa plece. Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, a avut un discurs dur legat de situația lui Adi Petre la FCSB și spune ca acesta trebuie sa plece cat mai repede…

- Winmasters ți-a pregatit super pariuri și super cote pe meciurile din Liga 1. Duminica avem o super confruntare intre CFR Cluj și FCSB un meci cheie in cursa pentru titlu. Campionii au un avans de patru puncte și vor sa iși bata propriul record. Echipa lui Dan Petrescu este neinvinsa in ultimele…