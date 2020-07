Stiri pe aceeasi tema

- Vivi Rachita, fost jucator la Steaua, a vorbit despre situația atacantului Adrian Petre (22 de ani), cel care l-a dezamagit pe Gigi Becali și care ar putea pleca la finalul sezonului. Fostul fundaș crede ca Adrian Petre nu a fost ajutat de colegi pentru a da randament și ca a suferit din cauza faptului…

- Adrian Petre (22 de ani) nu l-a impresionat pe Gigi Becali, patronul FCSB, de la transferul efectuat in iarna, iar atacantul este sfatuit sa plece. Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, a avut un discurs dur legat de situația lui Adi Petre la FCSB și spune ca acesta trebuie sa plece cat mai repede…

- Extrema Dennis Man (21 de ani) nu duce lipsa de oferte și ar putea pleca de la FCSB la finalul acestui sezon. Dupa ce negocierile dintre FCSB și Norwich s-au sistat, pentru ca englezii nu au vrut sa achite 15 milioane euro, atat cat cere Gigi Becali, echipa roș-albastra a primit o noua oferta. Se pare…

- Toata lumea il știe pe Gigi Becali, insa puțini știu ce meserie are de fapt latifundiarul din Pipera și ce a lucrat inainte de revoluție, pana sa devina bogat. Patronul clubului FCSB a avut de-a lungul timpului mai multe locuri de munca, pe care le vom analiza in detaliu.

- FCSB a invins Dinamo, scor 1-0, in returul semifinalei Cupei Romaniei (3-0 in tur). Golul a fost marcat de Adrian Petre in minutul 2, cel mai rapid din „era FCSB” . Gigi Becali a fost impresionat de prestația lui Florinel Coman.

- Reprezentanți ai lui Norwich ar urma sa asiste diseara la returul semifinalei de Cupa FCSB - Dinamo. Oferta reala a „lanternei” din Premier League pentru Dennis Man (21 de ani, extrema stanga) e de 8 milioane de euro, Gigi Becali viseaza in realitate la 10 milioane de euro. „Tranzacția s-ar putea finaliza…

- La o zi dupa infrangerea cu Astra, 2-3, Gigi Becali, patronul FCSB, și-a continuat atacul la fundașul central Andrei Miron (26 de ani) pe care l-a gasit vinovat pentru golurile marcate de giurguveni. In ceea ce-l privește pe Adrian Petre, un alt jucator criticat dupa meciul cu Astra, Becali pare ca…

- Dinamo și FCSB joaca acum turul semifinalei Cupei Romaniei. Adrian Petre (22 de ani) a ratat doua șanse rarisime intr-un interval de doua minute. Adi Petre nu e deloc in grațiile patronului Gigi Becali, iar prestația din prima repriza a meciului cu Dinamo nu l-a ajutat deloc. ...