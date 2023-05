Amintirile au puterea de a contura iluzii, iluzii legate de speranța ca o relație mai poate funcționa, iar in momentul in care separarea are loc, ai vrea ca pasiunea de la inceput sa se intoarca. Despre asta vorbește și cea mai noua piesa a lui ADI, ,,Ultima oara”. Artistul a compus, de aceasta data, pentru inimi ce sunt pe cale sa se franga și pentru ultimele momente petrecute in doi, momente pline de speranța ca va fi ca la inceput. ,,Ultima oara” a fost scrisa de ADI, cu ajutorul lui Alexandru Turcu, care i-a oferit o mana de ajutor artistului și la partea de producție. Piesa vine alaturi de…