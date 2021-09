Stiri pe aceeasi tema

- „Connecting Europe Express”, trenul simbol al UE, a sosit vineri, 17 septembrie, in Gara de Nord din Capitala. 2021 este Anul European al cailor ferate. Uniunea promoveaza din ce in ce mai mult acest mijloc de transport, considerat sigur și ecologic. De asemenea, Bruxelles-ul atrage atenția asupra importanței…

- S-au implinit 10 ani de la semnarea Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic SUA – Romania pentru Secolul XXI. Tot atunci s-a semnat si Acordul privind amplasarea sistemului antiracheta in Romania. Departamentul american de Stat a publicat luni o declarație comuna a guvernelor Statelor Unite…

- Datele Organizatiei Europeane de Combatere a Cancerului arata ca, din cauza crizei sanitare generate de pandemia de Covid-19, aproape un milion de cazuri de cancer sunt in pericol sa nu fie diagnosticate la timp in Europa. Același raport arata ca o persoana din doua, care prezinta simptome de cancer,…

- Combustibilii s-au scumpit in iulie cu 2% fața de iunie, iar creșterea anuala este de 13%, in condițiile creșterii cotațiilor internaționale ale țițeiului. Curentul s-a scumpit cu 4,2% in iulie fața de luna precedenta, și cu 25% fața de 2020. Iar prețul gazelor naturale a crescut in medie cu 20,5% in…

- Pe 6 august sarbatorim Ziua Internaționala a Berii. Un motiv de celebrare a bauturii care ne aduce relaxare, momente impreuna, alaturi de prieteni ori familie. Pentru Craiova, inseamna mai mult de atat, este un motiv in plus de mandrie deoarece in comunitatea noastra, cel mai mare berar din Europa,…

- O cantitate de 112.800 de doze de vaccin Moderna au intrat astazi, 14 iulie a.c., in Romania și vor fi stocate in depozitul Companiei Nationale “Unifarm” SA. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin sunt aduse in București pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Compania…

- Romania se confrunta cu o criza a vaccinurilor. Este vorba despre serurile impotriva tuberculozei și a hepatitei B, care sunt incluse in schema obligatorie pentru copii. Daca pana acum cateva saptamani se mai gaseau doze de BCG in București, in prezent criza acestor vaccinuri s-a extins la nivel național.…

- Segmentul caselor pare a se mișca cel mai radical pe piața rezidențiala. Luna trecuta, chiriile medii cerute pentru case in București au explodat, inregistrand, conform statisticilor anuntul.ro, o creștere de 33,4% dupa doua luni de scadere consecutiva. In schimb, prețurile medii cerute pentru vanzare,…