- Femeile, copiii si persoanele in varsta refugiati din Ucraina beneficiaza de trei mese zilnice la centrele de cazare puse la dispozitie de cultele religioase si de unele asociatii, a declarat, marti, pentru AGERPRES, viceprimarul municipiului Sighetu Marmatiei, Daniela Onita Ivascu. Fii la curent…

- Dramele refugiaților ucraineni, care au reușit sa fuga din calea razboiului, sunt accentuate de birocrația de care se lovesc in țarile unde-și cautau salvarea. Este și cazul unei femei de 62 de ani, care a trecut frontiera din Ucraina la Sighetu Marmației. De aici, femeia a urcat intr-un autocar cu…

- Printre mulții refugiați care au ajuns in Sighetu Marmației din Ucraina se numara și Nassim (24 de ani), originar din Maroc. Pana sa izbucneasca razboiul, acesta era student la stomatologie in Harkov. A fugit dupa primele bombardamente și a ajuns la Sighet, unde a decis sa ramana. Nu ca refugiat, ci…

- "Tocmai am discutat cu omologul meu, ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care m-a informat ca in urma demersurilor Romaniei autoritatile ungare au decis sa revoce masura anuntata anterior azi prin care cetatenii Ucrainei fara pasapoarte biometrice nu puteau intra in Ungaria",…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au depistat la frontiera verde, in noaptea de marti spre miercuri, 5 cetațeni ucraineni pe direcția localitații Sighetu Marmației și 5 pe direcția localitații Campulung la Tisa, toți barbați care au trecut din Ucraina in Romania, fara a efectua formalitațile de control.…

- Refugiați ucraineni au luat cu asalt punctele de frontiera ale Romaniei. La granița sunt cozi de mașini și oameni care așteapta și de 36 de ore sa intre pe teritoriul țarii noastre. Unii vor ramane aici. Cei mai mulți insa se indreapta catre țari din vest – Italia și Germania – unde au rude sau prieteni.…

- O fotogrfie facuta joi la miezul nopții la punctul de trecere a frotnierei de la Sighetul Marmației a devenit virala pe Facebook și arata imaginea razboiului care se duce in Ucraina, la granița Romaniei.Imaginea, surprinsa de Alexandru Culac, fotograf din Sighetul Marmației, este cutremuratoare și surprinde…

- Ce variante de adapost au refugiații care vin in Sighetul Marmației. Iata ce s-a pregatit in Romania pentru refugiații din Ucraina aici. Primarul din Sighetu Marmației, pe nume Vasile Moldovan, impreuna cu echipa sa spun ca din discuțiile avute cu ISU au fost identificate mai multe cladiri ce ar putea…