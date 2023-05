ADI Deșeuri Maramureș: acțiune de monitorizare în Șomcuta Mare, Calea Mireșului! Acțiune de monitorizare intr-una dintre zonele sensibile ale orașului Șomcuta Mare, Calea Mireșului. „In majoritatea gospodariilor din cartier, separarea la sursa a deșeurilor este inca la nivel de speranța. Din cauza comoditații, obișnuinței sau neglijenței, nu pentru ca selectarea ar fi greu de facut. Fiecare gospodarie are pubele pentru depozitarea separata a deșeurilor reciclabile. In unele dintre recipiente am gasit depozitat nisip maturat de prin curte, pietre, crengi uscate, balegar… un amalgam de materiale care nu-și au locul și rostul in pubelele pentru gunoi. Sunt cantitați care cantaresc… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

