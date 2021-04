Adi Bărar va avea un monument la Timișoara Adi Barar va avea un monument la Timișoara. Muzican de legenda, cel ce a facut din trupa Cargo cel mai popular grup rock romanesc, artistul s-a stins din viața in luma martie, a.c. Monumentul chitaristului ce nu a mai apucat sa sarbatoreasca pe scena, alaturi de fani, 36 de ani de la inființarea grupului sau, va fi amplasat pe o alee a muzicienilor ce va fi inaugrata in Parcul Alpinet, aproape de Podul Maria. ”Am primit confirmarea din partea oficialitaților locale ca realizarea monumentului dedicat lui Adi a intrat in linie dreapta. Alaturi puteți vedea o simulare grafica a monumentului, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Festivalul Mentor Rock Gathering „In Memoriam Adi Barar”, care va avea loc in perioada 2 – 4 iulie in Summer Camp Brezoi, din județul Valcea, iși propune sa aduca un omagiu artistului timișorean care a trecut in neființa la inceputul acestei luni. In prima zi a evenimentului vor susține concerte Phoenix,…