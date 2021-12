In urma cu cațiva ani, Liberty in North Korea, o organizație care documenteaza cazurile de incalcari ale drepturilor omului din aceasta țara, a publicat un articol despre viața sexuala a nord-coreenilor, din perspectiva mai multor fugari, noteaza Hop.Media.In ceea ce privește atitudinile sexuale, Coreea de Nord se afla undeva "la mijlocul drumului", tinerii putand sa iși aleaga partenerii sexuali. Studenții nord-coreeni sunt intr-o oarecare masura similari cu cei occidentali atunci cand vine vorba despre sexualitate, in sensul ca pot experimenta.Exista insa particularitați cu adevarat șocante,…