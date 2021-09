Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de joi, 16 septembrie 2021, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Trebuie subliniat faptul ca masurile prevazute in prezenta hotarare produc efecte…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis, convocat miercuri de subprefectul Ovidiu Draganescu, a decis ca municipiul Timisoara va intra, de joi, 16 septembrie 2021, pe Anexa 4 privind unele restrictii anti-pandemice, ca urmare a cresterii indicelui de infectare cu SARS-CoV-2, care…

- Primaria si Consiliul Local Homoroade nu sustin organizarea festivalului de la Oteloaia din acest an, potrivit primarului comunei Homoroade, Simion Ardelean. Conform HG 795/2021, publicata in Monitorul Oficial nr. 741 din 29 iulie 2021: ” … desfasurarea in aer liber a festivalurilor publice, evenimentelor…

- In Monitorul oficial al Romaniei Partea I numarul 771 din 10 august a fost publicat Ordinul 4.957 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat. Astfel, conform…

- Simona Maxim, director Sibiu Jazz Festival, ne invita intr-o incursiune in spatele scenei, locul prin excelența unde experiența și pasiunea conlucreaza pentru ca muzica sa devina arta. Prin ce transformari a trecut Sibiu Jazz Festival in ultimii ani? Este de la sine ințeles ca munca, intreaga sinergie,…

- PSD va ataca in contencios-administrativ hotararea de Guvern privind masurile aplicabile de la 1 august pentru combaterea pandemiei, printre care si limitarea la maxim 500 de persoane a numarului de participanti la adunarile publice sau la mitinguri. „Aceasta ingradire a libertatii intrunirilor, garantata…

- PSD va ataca in contencios-administrativ hotararea de Guvern privind masurile aplicabile de la 1 august pentru combaterea pandemiei, printre care si limitarea la maxim 500 de persoane a numarului de participanti la adunarile publice sau la mitinguri.

- Partidul Social Democrat a anuntat, joi, ca va ataca in contencios-administrativ Hotararea de Guvern privind masurile aplicabile de la 1 august pentru combaterea pandemiei de COVID-19, sustinand ca sunt introduse restrictii "disproportionate" pentru organizarea de adunari publice si mitinguri, respectiv…