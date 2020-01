Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu este pus sub acuzare de procurori in urma unui accident rutier in care o persoana și-a pierdut viața. In urma cu doua luni, cu toata opoziția medicilor de la spitalul Elias, Iorgulescu Jr. a fost transporat la o clinica din Italia. Informațiile care au urmat cu privirea la situația…

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a provocat un accident grav in urma caruia Daniel Vicol, un tanar tata de doar 24 de ani a murit pe loc dupa ce mașina condusa de Mario, un Aston Martin, a intrat pe contrasens.

- Avocatii lui Mario Iorgulescu cer procurorilor tacere totala in cazul acestuia, dupa ce mai multe informatii scandaloase au ajuns in presa. Intre timp, anchetatorii nu au reusit inca sa-l audieze pe fiul sefului Ligii Profesioniste de Fotbal, desi surse din ancheta spun ca acesta poate vorbi.

- Mario Iorgulescu a fost pus oficial sub acuzare pentru ucidere din culpa și conducere sub influența substanțelor interzise. Acest lucru se intampla la aproape doua luni dupa ce a provocat un grav accident, in urma caruia un alt tanar a murit, potrivit G4Media.ro. Procurorii romani le-au cerut omologilor…

- Mario Iorgulescu a fost pus oficial sub invinuire pentru ucidere din culpa și conducere sub influența substanțelor interzise, la aproape doua luni dupa ce a provocat un grav accident, in urma caruia un alt tanar a murit, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro. Procurorii romani le-au cerut omologilor…

- Vin noi vesti din Italia despre starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu. Fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal s-a trezit din coma, a fost deconectat de la aparate si se poate hrani singur. Procurorii il asteapta in tara pentru a putea da explicatii despre accidentul pe care l-a provocat…

- La 8 septembrie, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a provocat un accident mortal, intrand pe contrasens pe soseaua Chitilei. Apoi, la 25 septembrie, tanarul de 24 de ani a fost scos din tara.

- Mario Iorgulescu s-a trezit din coma, mananca și vorbește. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, se simte mai bine și se afla in afara oricarui pericol, fiind ingrijit intr-o clinica din Milano. Tanarul de 24 de ani ar urma sa revina in Romania pentru a fi audiat de procurori…