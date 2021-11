Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele AUR George Simion l-a prins pe senatorul PNL Daniel Fenechiu fumand in cladirea Parlamentului, iar schimbul de replici care a urmat „flagrantului” a depasit limitele decentei. George Simion: – Ce faceti, domnu’ Fenechiu, fumati in spatiul public? Ce faceti, incalcati o lege. Si dvs sunteti…

- Problemele se țin scai de celebrul impresar Radu Baron: nici nu s-a uscat bine cerneala pe sentința penala, ca acum e acuzat de nereguli economice, pentru care un lichidator judiciar a cerut sa fie tras la raspundere.

- Dupa ce in urma cu aproximativ 2 ani, Maria Dragomiroiu spunea la TV ca dupa 40 de ani de munca are pensie 1.200, acum soțul ei, Bebe Mihu, spune adevarul despre banii pe care ii primește interpreta de muzica populara. Impresarul susține ca le merge foarte bine. In 2019, Maria Dragomiroiu spunea in…

- Presedintii Biden si Macron au incercat sa reduca tensiunile aparute intre cele doua tari intr-o o convorbire telefonica, primul dialog dintre cei doi, dupa ce Franta a reactionat furios in urma pierderii unui contract de miliarde de euro in favoarea SUA pentru livrarea de submarine catre Australia.

- Care este adevarul despre scandalul dintre Viviana Sposub și Ruxi de la Bravo, ai stil! Celebrities. Iata ce s-a intamplat, de fapt, intre cele doua. Adevarul despre scandalul dintre Viviana Sposub și Ruxi de la Bravo, ai stil Viviana Sposub s-a alaturat de curand competiției Bravo, ai Stil. Inca de…

- Radu Dragușin (19 ani), fundașul imprumutat de Juventus la Sampdoria, a oferit prima reacție dupa ce, in urma meciului dintre Romania U21 și Georgia U21, terminat la egalitate, scor 1-1, impresarul sau, Florin Manea, a rabufnit la adresa selecționerului Florin Bratu pentru ca nu l-a titularizat pe fundașul…

- Anna Lesko intervine in scandalul momentului. Ce spune despre implicarea ei in cuplul Biancai Dragușanu și Gabi Badalau. Fosta asistenta pacatoasa a fost transparenta și a povestit totul public. Ce spune cantareața despre toate acestea? Anna Lesko, reacție in scandalul momentului: ce spune despre implicarea…

- Sedinta Colitiei de luni dupa-amiaza ar fi trebuit sa fie un moment in care USR-PLUS sa insiste ca premierul sa vina cu alte explicatii publice despre trecutul sau, conform mandatului dat de conducerea partidulu. Cu toate acestea, Dan Barna aproape a evitat subiectul, iar cand l-a ridicat Florin Citu…