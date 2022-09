Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, Ministrul Educației, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, despre problema wc-urilor din curtea scolilor, ca este „o problema exagerata” si ca „trebuie sa intelegem ca nu are legatura toaleta in curte de calitatea educatiei”.„Planul pe care l-ati cerut pentru conformitatea grupurilor…

- Liderii PNL si PSD au discutat la ultima sedinta mai ales pe tema combaterii crizei energetice si a rectificarii bugetare, problemele spinoase ale relatiei cu UDMR si ale remanierii fiind evitate, desi erau asteptate, pentru a linisti apele in Coalitie, precizeaza surse politice pentru „Adevarul”.

- Fostul soț al lui Britney Spears, Kevin Federline, a vorbit in premiera, dupa divorțul de acum 10 ani, despre copiii lor și despre multe alte subiecte legate de cantareața. Federline susține ca de fapt Jamie Kevin i-a salvat viața fiicei sale, luand-o sub tutela sa. Deloc surprinzator, Kevin spune ca…

- Multe – și in multe feluri – statui trebuie ca are Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, prin lume. Ei, dar una in care e prezentat roșu ca cocoșu’ – cacofonie voita și asumata, ca e din popor, n-a avut pana acum. Pana zilele astea, adica. Intr-un parc din New York, fix la locul de joaca al copiilor,…

- Exista barbați in Romania care iși cresc singuri copiii, fiindca soțiile lor au plecat la munca in strainatate. Libertatea v-a prezentat cazul soților Rusu din Valea Mare, Vaslui, care au reușit sa ramana uniți și sa creasca patru copii, cu toate ca in cei 22 de ani de casnicie, 17 i-au petrecut vorbind…

- Romanița Iovan in varsta de 57 de ani traiește o adevarata iubire cu partenerul ei de viața Iulian Gogan care este mai tanar cu 12 ani. Romanița Iovan și partenerul ei s-au logodit un mare secret, iar vedeta a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars despre eveniment.

- Irina Rimes și francezul David Goldcher se iubesc din iarna anului trecut, insa artista a preferat sa nu dea prea multe detalii despre povestea lor de dragoste. In cadrul unui interviu, interpreta a recunoscut ca nu poate spune sigur ca el este alesul. Irina Rimes a dat de ințeles ca s-a mai inșelat…

- Florin Salam și Roxana Dobre și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu pe 1 iunie, intr-o ceremonie fastuoasa, la malul marii. Fiica manelistului nu putea sa lipseasca de la acest eveniment important și i-a fost alaturi tatalui ei in ziua cea mare.