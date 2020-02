Stiri pe aceeasi tema

- O ordonanța de urgența va fi elaborata pentru cumpararea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania, au anunțat ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache.

- Și in Romania autoritațile sunt pregatite sa intervina. Oficialii din Sanatate s-au intalnit din nou pentru a decide ce alte masuri sunt necesare impotriva raspandirii coronavirusului.

- Se intampla in Romania, mai exact la Institutul de Cercetare Oncogen, acolo unde cercetatorii au fabricat leacul pentru virusul aparut in China, care face zi de zi noi victime și care se extinde rapid. „Noi am inceput sa studiem un alt mod de abordare a vaccinurilor, de la ultima epidemie de Ebola,…

- Purtarea mastii medicale este recomandata bolnavilor de gripa sau coronavirus insa mai multi virusologi din Londra sustin ca este o bariera ineficienta impotriva infectiilor transmise pe calea aerului, conform BBC.

- Romania se numara printre statele cu cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste din Uniunea Europeana, conform datelor publicat de Eurostat.

- Cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste din Uniunea Europeana s-a inregistrat in 2017 in Estonia, Letonia, Slovenia, Slovacia, Lituania si Romania, fata de o medie de 44,3% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Oficiul European…

- Astfel, rata de vaccinare impotriva gripei a fost in Estonia de 4,8%, in Letonia de 6,9%, in Slovenia de 11,8%, in Slovacia de 13%, in Lituania de 13,4% si in Romania de 16%. Citeste si Boala care face ravagii in Romania. Alerta de la Centrul Bolilor TransmisibileIn 2017, in randul…

- Cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste din Uniunea Europeana s-a inregistrat in 2017 in Estonia, Letonia, Slovenia, Slovacia, Lituania si Romania,...