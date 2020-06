Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban e așteptat in fața parlamentarilor in 18 mai, iar ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a fost chemat in fața aleșilor in 11 mai. Parlametarii i-au cerut lui Orban sa prezinte raportul de activitate din timpul starii de urgenta. Pe același subiect trebuie sa raspunda și ministrul…

- Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de Romania Republicii Moldova pentru sprijinirea in lupta impotriva epidemiei de COVID-19 va pleca miercuri dimineata din Piata Victoriei, in prezenta premierului Ludovic Orban.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul…

- Min. sanatatii, vizita la spitalul suport COVID-19 de la Roșiorii de Vede Arhiv[ Foto: Sorin Cealera. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a ajuns miercuri în județul Teleorman, la Roșiorii de Vede, la spitalul destinat tratarii bolnavilor de COVID-19, unde mai multe cadre medicale sunt infectate…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in Romania se vor produce incepand de saptamana aceasta peste 2 milioane de doze de Plaquenil. Acesta este un medicament impotriva malariei, dar care are potential de a trata si pacientii de COVID-19. Ministrul a precizat, la un post de televiziune, ca…

- „In acest moment, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, se testeaza cu tehnica moleculara de identificare a ARN viral. Avem in acest moment o capacitate de testare pe aparate de 6.000 de teste pe zi in 57 de puncte de testare”, a spus ministrul Sanatații in sedinta de Guvern. Intrebat de premierul…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca pana la sfarsitul saptamanii viitoare cel putin trei companii romanesti ar putea avea capacitatea de a produce masti FFP2, subliniind in context ca trebuie incurajata productia autohtona de echipamente de protectie, dar si de medicamente. …

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat, joi, ca au fostdistribuite cantitați mari de material sanitare catre spitalele care trateazapacienți cu COVID-19. La randul sau, directorulUnifarm, Adrian Ionel, spus ca materialele sunt suficiente pentru aproape doua luni și jumatate. „Putem asigura o cantitate…

- Premierul Ludovic Orban a comis o gafa in timpul ședinței de Guvern și a spus ca unitatea de militari care va ajunge la Suceava este din Dorohoi. Orban a fost corectat de ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, care i-a transmis ca este de la Huși. Auzind asta, Orban și-a amintit ca actualul ministru…