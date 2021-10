Stiri pe aceeasi tema

- Paul McCartney a dezvaluit intr-un interviu acordat pentru BBC Radio 4 ca el isi dorea sa continue sa cante in trupa The Beatles in perioada ce a precedat despartirea acesteia din anul 1970 si ca John Lennon a fost acela care a provocat destramarea grupului britanic, informeaza Reuters.

- Paul McCartney a dezvaluit într-un interviu acordat pentru BBC Radio 4 ca el îsi dorea sa continue sa cânte în trupa The Beatles în perioada ce a precedat despartirea acesteia din anul 1970 si ca John Lennon a fost acela care a provocat destramarea grupului britanic, relateaza…

- Paul McCartney a dezvaluit intr-un interviu acordat pentru BBC Radio 4 ca el isi dorea sa continue sa cante in trupa The Beatles in perioada ce a precedat despartirea acesteia din anul 1970 si ca John Lennon a fost acela care a provocat destramarea grupului britanic, informeaza Reuters. Speculatiile…

- Muzicianul britanic Paul McCartney a declarat, intr-un interviu BBC, ca John Lennon a fost cel care a initiat despartirea trupei The Beatles, in 1970, relateaza News.ro. Timp de aproximativ 50 de ani, McCartney si-a asumat vina pentru destramarea uneia dintre cele mai populare trupe din istoria muzicii.…

- Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat ce inseamna un stil de viața sanatos și de ce din cauza emoțiilor și a gandurilor dieta noastra poate fi influențata. “Un stil de viata sanatos inseamna nu doar alimentatie, inseamna ca iti folosesti corpul, de la emotii pana la miscare, asa cum a fost el…

- Charlie Watts, celebrul baterist al trupei Rolling Stones, a murit la varsta de 80 de ani intr-un spital din Londra. Charlie Watts, bateristul care a ajutat trupa Rolling Stones sa devina una dintre cele mai cunoscute din lume, a murit marți intr-un spital din Londra la varsta de 80 de ani, anunța BBC.…

- Un barbat mort, din comuna Garda de Sus, judetul Alba, a fost condamnat la inchisoare de Judecatoria Campeni, dupa ce a taiat lemne din padure pentru a-si ingriji mama bolnava. Barbatul din Garda de Sus avea 41 de ani atunci cand a murit, in primavara acestui an, si locuia impreuna cu mama sa, grav…