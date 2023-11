Plata avansului la subvenții se realizeaza cu intarziere nu doar la noi, ci și in alte țari, ceea ce da peste cap planurile fermierilor. Se intampla in Polonia, in Germania, dar și prin alte parți, ceea ce inseamna un debut prost pentru noul exercițiu financiar 2023-2027. Daca in Romania autoritațile se feresc sa declare oficial care este adevaratul motiv al intarzierilor la plata, nemții spun clar lucrurilor pe nume, iar explicațiile lor sunt valabile pentru fiecare stat in parte. Pe de o parte, este vorba de faptul ca ajustarile necesare la sistemele informatice nu au fost facute in timp util,…