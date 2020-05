Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea postului TV B1 a reacționat, printr-un comunicat, dupa ce jurnalista Sorina Matei a acuzat ca a fost data afara fara a fi notificata in prealabil. Alaturi de Matei, și lui Andrei Badin i-a fost reziliat contractul prin care acestsa realiza o emisiune la postul...

