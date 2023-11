​Adevărata independență energetică din timpul iernii: România își majorează cu 50% capacitatea depozitelor de gaze și construiește unul nou Depogaz, divizia de stocare a Romgaz, are in plan investiții de aproape 500 de milioane de euro in urmatorii ani pentru a crește cu 50% capacitatea depozitelor de gaze existente și construirea unui depozit nou, potrivit datelor furnizate la solicitarea HotNews.ro. Tot cu 50% va crește și capacitatea de extracție a gazelor din depozite. Acest lucru ne-ar putea asigura independența de importurile de gaze chiar și in perioadele geroase de iarna, intrucat degeaba avem depozitele pline-ochi, daca este limitata tehnic capacitatea de a scoate gazele din depozite pentru a le trimite spre consumatori. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

