ADER – APEL pentru partidele responsabile: NU politizați situația dramatică în care se află România în plină pandemie! Partidul ADER face apel insistent la forțele politice sa nu politizeze situația dramatica in care se afla Romania si cetatenii ei, ca urmare a consecintelor Pandemiei. Este evident pentru toți romanii ca partidele aflate azi la guvernarea țarii nu reușesc sa managerieze eficient aceasta situație de criza și au scapat de sub control extinderea pandemiei. Ei incearca sa arunce intreaga raspundere a lipsei lor de profesionalism asupra romanilor pe care-i fac direct raspunzatori. Cu mici excepții, care erau in sarcina instituțiilor abilitate ale statului, romanii au respectat intru totul dispozițiile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

