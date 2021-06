Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea a remarcat ca Adelina și Cristian Chivu sunt extrem de discreți. Cei doi au incercat sa ofere cat mai puține detalii despre relația lor inca de cand s-au cunoscut, dar pentru mulți ofera un adevarat exemplu. Chiar și dupa 14 ani, cei doi se iubesc ca in prima zi și bruneta a decis […] The…

- Catalin Moroșanu nu regreta nici o clipa ca a ieșit din ce mai grea competiție televizata a vieții lui, Survivor Romania. Invitat la podcastul lui Catalin Maruța, faimosul a dat din casa și a oferit informații picante din jungla Dominicana, unde a petrecut trei luni batute pe muchie, noteaza click.ro.…

- Gheorghe Constantin vorbește deschis despre cele mai grele 20 de luni din viața sa, cum a incercat sa se sinucida in penitenciar și a fost salvat de medicii de la Targoviște, cum e viața printre alți deținuți și ce probleme a intampinat in spatele gratiilor. Gheorghe Constantin a fost unul dintre aribtrii…

- Relația dintre Iulia Vantur și Salman Khan merge din ce in ce mai bine. Fosta prezentatoare de la PRO TV și-a luat inima in dinți și a decis sa-și urmeze alesul inimii pana in patria acestuia, acolo unde cei doi amorezi traiesc pe picior mare. Iulia Vantur a avut mult curaj atunci cand a decis […] The…

- O asistenta americana a fost condamnata la închisoare pe viața marți pentru uciderea a șapte veterani, carora le-a injectat în mod voluntar doze letale de insulina, potrivit AFP.Reta Mays, în vârsta de 46 de ani, a pledat vinovata în iulie pentru cele șapte crime…

- Madalin Ionescu și Cristina Șișcanu au sarbatorit recent 10 ani de casatorie. Soția prezentatorului a impartașit cu fanii de pe contul de socializare, detalii despre relația lor și spune ce secret au pentru ca lucrurle sa funcționeze in familie.„Prima condiție trebuie sa o aiba doi: un el și o ea, sau…

- Elena, soția lui Starlin de la „Survivor Romania”, a vorbit recent despre casnicia lor. Cei doi sunt impreuna de 13 ani și au impreuna o fetița. Puțini sunt cei care știu cat de greu le-a fost acestora la inceputul relației. De asemenea, Elena a dezvaluit ca intre Razboinic și fiica lui, este o relație…

- Nelu Ploieșteanu a incetat din viața la varsta de 70 de ani. Celebrul interpret de muzica lautareasca era infectat cu noul coronavirus și se afla de la jumatatea lunii martie internat in secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca din București. Decesul artistului a fost confirmat de SMURD pe…