Adelina Pestrițu, în viteză pe scuter, în parcul plin cu copii Desemnata cel mai bun influencer din Romania pe 2019 in mediul online, ca model in societate Adelina Pestrițu nu da intotdeauna un bun exemplu. Ieri seara, vedeta model pentru multe din tinerele de astazi a bagat in sperieți tot Parcul Herastrau gonind cu un scuter electric pe aleile inguste, ticsite de mame, carucioare, copii, caini și batrani. Dupa cursa nebuna imprejurul parcului, din care n-a scapat nimeni din cei ce au venit sa se relaxeze fara sa fie avertizați sonor, influencerița a imortalizat ”isprava” cu o fotografie de colecție. Poza dedicata celor ce o urmaresc pe vedeta pe canalele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

