Adelina Pestrițu, despre relația cu Virgil Șteblea: „Nu este perfectă” Adelina Pestrițu a dezvaluit in emisiunea Vorbește Lumea care sunt provocarile din relația ei cu Virgil Șteblea. Perechea a aniversat pe 20 iulie 2021 doi ani de la cununia religioasa. Cuplul s-a casatorit civil pe 3 iulie 2019 și are impreuna o fiica, Zenaida Maria, care va implini 3 ani pe 3 august 2021. Adelina Pestrițu, despre relația cu Virgil Șteblea: „Nu este perfecta” „Relația noastra nu este perfecta. De multe ori spun comunitații mele de pe Instagram: «Fetelor, nu exista relație perfecta! Daca vedeți asta pe Instagram, e doar o chestie cu care ne incarcam, ne bucuram privirile. In rest,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

