A trecut mai bine de un an de la accidentul infiorator de circulație in care patru tinere nevinovate și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau a fost izbita de tren. Adelina, sora uneia dintre tinerele moarte, se gandește la ea in fiecare secunda și iși alina dorul postand mesaje triste și pline de insemnatate.