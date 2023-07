Cantareața britanica Adele a ajuns pe prima pagina in presa din intreaga lume dupa ce și-a amenințat spectatorii de la un concert cu moartea. Vedeta, exasperata de lipsa de respect a unor fani care arunca cu obiecte spre scena in timpul concertului, a avut un discurs ferm. „Cine indraznește il omor!” Intervenția vine dupa ce […] The post Adele și-a amenințat fanii cu moartea daca nu o respecta in timpul concertului dupa ce Pink a fost lovita cu o punga plina cu cenușa umana first appeared on Suceava News Online .