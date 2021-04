Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman și-a induioșat toți fanii de pe rețelele de socializare. Faimosul actor din serialul „Adela” nu și-a mai putut controla emoțiile și a izbucnit in plans chiar in fața admiratorilor, in timp ce se filma pe Instagram. Fire deschisa, artistul nu a ezitat și a dezvaluit public pentru care ochii…

- Dupa desparțirea de Cristina Ciobanașu, Vlad Gherman s-a mutat intr-un apartament, dar se pare ca nu e singur. Actorul din serialul Adela a realizat un vlog in care le-a prezentat fanilor apartamentul in care s-a mutat recent.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au fost invitați astazi in cadrul emisiunii ”Neatza cu Razvan și Dani”, de la Antena 1. Cei doi au vorbit despre rolurile din producția ”Adela”, dar mai ales, despre desparțirea lor. Cum a reacționat Razvan Simion cand au deschis subiectul separarii? A facut referire…

- Desparțirea de Cristina Ciobanașu a lasat urme adanci in sufletul lui Vlad Gherman! Cu cine iși petrece nopțile actorul din ”Adela”, dupa desparțirea de iubita sa? A facut imaginile publice! Vlad face fața cu greu suferinței provocata de separarea de fosta sa iubita!

- Fanii serialului Adela patrund pe platourile de filmare, alaturi de Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman, și surprind atmosfera din culise. Astfel pot sa vada tot ce se intampla in spatele camerelor de filmat.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au o extra surpriza pentru fanii serialului Adela. Cei doi prezinta "Adela - Tot ce nu se vede", o producție exclusiva pentru a1.ro și Happy Channel. Cei doi sunt in misiune pe platouri și va arata ce se intampla in spatele camerelor de filmat.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au o extra surpriza pentru fanii serialului Adela. Cei doi prezinta "Adela. Tot ce nu se vede la TV", o producție exclusiva pentru a1.ro și Happy Channel. Cei doi sunt in misiune pe platouri și va arata ce se intampla in spatele camerelor de filmat.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au o extra surpriza pentru fanii serialului Adela. Cei doi prezinta "Adela. Tot ce nu se vede a TV", o producție exclusiva pentru a1.ro și Happy Channel. Cei doi sunt in misiune pe platouri și va arata ce se intampla in spatele camerelor de filmat.