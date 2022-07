Stiri pe aceeasi tema

- Cu generosul premiul de la Survior Romania 2022, Alexandru Delea și-a achiziționat un apartament in Capitala. Marele caștigator al competiției desfașurata timp de 6 luni in jungla dominicana a rezistat pana la final și a facut fața tuturor provocarilor. Nascut in Constanța, Delea (25 de ani) nu are…

- Adela Popescu pare ca se descurca, din punct de vedere financiar, neașteptat de bine. A marturisit-o chiar ea, in urma nu cu mult timp. Chiar daca pare ca este organizata cand vine vorba de investiții și cheltuieli, vedeta nu a fost intotdeauna atat de abila. Prezentatoarea de televiziune nu prea a…

- La varsta de 47 de ani, Andreea Marin arata foarte bine și are o silueta de invidiat. Ei bine, vedeta a marturisit care este alimentul cu care a reușit sa slabeasca. Faimoasa jurnalista a dat jos multe kilograme.

- Lavinia Pirva a atras toate privirile cu silueta ei de invidiat. Soția lui Ștefan Banica Jr a reușit sa slabeasca enorm, dupa naștere și a impartașit secretul ei cu restul lumii. Vedeta arata extraordinar de bine și are un trup ca tras prin inel, iar picioarele ii sunt tonifiate, semn ca face și sport.…

- Anisia Gafton este o foarte apreciata actrița și comedianta de la noi. Vedeta a fost incurajata de toți cei din jurul ei in aceasta cariera, insa nu a avut sprijin din partea parinților. Deși nu a avut sprijinul lor, artista nu a renunțat la visul ei și a reușit sa iși construiasca o cariera minunata…

- Chef Catalin Scarlatescu avea 130 de kilograme, dar acum a ajuns la 100 de kilograme. Juratul de la Chefi la cuțite a reușit o adevarata performanța și este mandru de acest lucru. Catalin Scarlatescu a slabit 30 de kilograme doar datorita faptului ca a scos un singur aliment din mesele zilnice. Vedeta…

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul romanesc. Cei doi prezentatori TV au pozat pentru coperta Revistei VIVA! de mai alaturi de cei trei copii. Este pentru prima data cand Adela și Radu arata chipul fiului lor cel mic, Adrian. Adela a postat... The…

- Prințul Harry și Meghan Markle urmeaza sa calatoreasca in Europa pentru un eveniment sportiv dedicat militarilor, dar cel mai probabil nu vor ajunge și in Marea Britanie. Expertul regal Robert Jobson explica de ce.