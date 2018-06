Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Edith Gonzales s-a luptat cu boala necrușatoare, o alta actrița din lumea telenovelelor a primit un diagnostic crunt. Adela Noriega, pe care am cunoscut-o in telenovela”Amor Real”, alaturi de Fernando Colunga, sufera de cancer, informeaza ”TV y Novelas”.

- Dupa ce Edith Gonzales s-a luptat cu cancerul, o alta actrița din lumea telenovelelor a primit cruntul diagnostic. Adela Noriega, pe care am cunoscut-o in telenovela”Amor Real”, alaturi de Fernando Colunga, sufera de cancer, informeaza ”TV y Novelas”, citat de Click. Dupa ani in care nu s-a…

- Una dintre cele mai indragite actrițe de telenovele a primit un diagnostic crunt. Dupa ce Edith Gonzalez a fost diagnosticata cu cancer, acum Adela Noriega, cunoscuta pentru rolul interpretat in ”Amor Real”, in care a jucat alaturi de Fernando Colunga, a primit același diagnostic.

- O alta veste cumplita vine din lumea telenovelelor. Dupa ce Edith Gonzales a fost diagnosticata cu cancer, iata ca o alta indragita actrița se confrunta cu acest cumplit diagnostic. Adela Noriega, protagonista din Amor Real, telenovela in care a jucat alaturi de celebrul Fernando Colunga, are cancer,…

- Dupa ce Edith Gonzales s-a luptat cu cancerul, o alta actrița din lumea telenovelelor a primit cruntul diagnostic. Adela Noriega, pe care am cunoscut-o in telenovela”Amor Real”, alaturi de Fernando Colunga, sufera de cancer, informeaza ”TV y Novelas”. Adela Noriega are cancer Dupa ani in care nu s-a…