Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul medical din Romania se va schimba intr-un mod important de la 1 iulie, cand intra in vigoare noile contracte cadru, dar una dintre principalele schimbari vizeaza lupta impotriva diabetului in randul populatiei generale. Adela Cojan, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate din…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Adela Cojan, a declarat miercuri ca incepand cu data de 1 iulie, odata cu implementarea noilor norme la Contractul cadru, medicina de familie este direct implicata in preventia diabetului prin stimulentele financiare pe care CNAS le acorda medicilor…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Adela Cojan, a declarat azi ca incepand cu data de 1 iulie, odata cu implementarea noilor norme la Contractul cadru, medicina de familie este direct implicata in preventia diabetului prin stimulentele financiare pe care CNAS le acorda medicilor…

- Biosimilarele reprezinta varianta mai ieftina a medicamentelor biologice, dar cu aceeasi eficacitate, siguranta si beneficii pentru pacient, a declarat, miercuri, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Adela Cojan.

- Biosimilarele reprezinta varianta mai ieftina a medicamentelor biologice, dar cu aceeasi eficacitate, siguranta si beneficii pentru pacient, a declarat, miercuri, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Adela Cojan, potrivit Agerpres.Potrivit Asociatiei Producatorilor de Medicamente…

- Viitorul contract-cadru pentru Casa Naționala de Asigurari de Sanatate se va concentra pe stimularea serviciilor medicale de prevenție și vor crește finanțarile pentru aceste domenii. Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Adela Cojan, a subliniat, astazi, la Iași, faptul ca, pe viitorul…

- 1. Context geografic. Judetul Bistrita-Nasaud este situat in partea de nord a Romaniei, fiind incadrat de judetele: Maramures in nord, Suceava in est, Mures in sud si Cluj in vest. Bistrita-Nasaud este unul dintre cele ...