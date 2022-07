Adda, umilită fizic și verbal de un coleg de breaslă: „Era față de multă lume și nimeni nu s-a băgat” Adda a fost invitata la podcastul lui Catalin Maruța, unde a povestit ca a fost umilita fizic și verbal de catre un coleg de breasla. Spre dezamagirea ei, nimeni nu a intervenit sa-l opreasca. Cantareața și-a deschis sufletul in fața prezentatorului de la PRO TV și a povestit cum a fost umilita de un coleg de breasla. La momentul respectiv, Adda se afla la niște filmari, iar barbatul respectiv i-a vorbit foarte urat de fața cu toata lumea. Deși se aflau mai multe persoane de fața, nimeni nu a intervenit pentru a-i luat apararea artistei. „Umilința a fost cand un barbat din aceasta industrie, nu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

