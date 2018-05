Acuzele unui demisionar din PSD: Hoțul strigă hoții "Tradarea, in orice forma s-ar manifesta, este abominabila. Doar formulata, ca acuzație, starnește repulsie, mai ales in societatea romaneasca satula de tradatori. Și tocmai de aceea, tradarea este astazi pe buzele tuturor foștilor noștri colegi de patrid, care ne acuza pe noi ca am tradat partidul, cauza comuna, țara. Doar ca țara a fost deja tradata, și nu de noi, cei care am parasit PSD atunci cand am constatat ca nimic din ceea ce ar fi trebuit sa se intample pentru binele Romaniei nu se mai poate infaptui", scrie Mircea Titus Dobre pe pagina sa de Facebook. Acesta a aparut recent intr-o conferința… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

