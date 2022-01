Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic de Externe a afirmat, sambata, ca are informatii ca guvernul rus planuieste sa “instaleze un conducator prorus la Kiev, in timp ce analizeaza daca sa invadeze si sa ocupe Ucraina”, relateaza CNN. “Fostul parlamentar ucrainean Evgheni Muraiev este considerat un potential candidat”,…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii face apel la Occident sa nu accepte nicio concesie in fața lui Vladimir Putin in criza privind Ucraina. Intr-o serie de scrisori trimise revistei Time, Navalnii, aflat in detenție, spune ca Occidentul se comporta ca ”un scolar speriat care este intimidat de unul dintr-o…

- Margrethe Vestager, care este si vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, a declarat ca grupul nu a marit oferta pentru a satisface cererea. “Este provocator faptul ca o companie, avand in vedere cresterea cererii, limiteaza oferta. Acesta este un comportament destul de rar pe piata”, a afirmat…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale Rusiei…

- Secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare de la Kiev, Oleksi Danilov, i-a îndemnat pe ucraineni sa se odihneasca în liniste în perioada sarbatorilor de Craciun și Anul Nou. Potrivit oficialului, experții nu prevad o invazie a Ucrainei de catre Rusia, scrie agentia RBC,…

- Trei scenarii mai mult sau mai puțin probabile sunt valabile pentru viitorul apropiat, dupa negocierile inconcludente dintre cei doi președinți, pe fondul mobilizarii militare ruse de la garnița Ucrainei: un pas inapoi al lui Putin, o soluție diplomatica sau o intervenție militara, scrie un profesor…