Stiri pe aceeasi tema

- Xonia și-a gasit marea dragoste in pandemie. Vedeta urmeaza sa se mute definitiv din Romania in Los Angeles impreuna cu iubitul ei, un taiwanez bogat care locuiește inca din copilarie in America. Inainte de marea plecare, artista lucreaza intens pe plan muzical, dar are grija și de aspectul fizic, in…

- Vaccinul Moderna este eficient 90% impotriva COVID-19 si 95% contra formelor severe ale bolii, a anuntat marti compania americana de biotehnologie in urma unui nou studiu clinic, relateaza AFP. Noile date provin dintr-un studiu clinic de faza 3 realizat in randul a peste 30.000 de persoane din Statele…

- O ancheta a fost deschisa cu privire la acuzatiile de viol impotriva actorului american Armie Hammer, a declarat joi politia din Los Angeles, dupa o plangere depusa de o tanara cu care actorul a avut o relatie, relateaza AFP si dpa, citate de Agerpres.

- Vaccinul Pfizer/BioNTech are o eficacitate de 97% impotriva cazurilor simptomatice si a formelor grave de COVID-19, conform unui studiu realizat in conditii reale in Israel si publicat joi, ale carui constatari imbunatatesc datele deja cunoscute cu privire la proprietatile acestuia, informeaza joi…

- Cel mai tanar roman care s-a vaccinat impotriva coronavirusului este un adolescent care abia a implinit 16 ani. Adolescentul este din Prahova si a fost imunizat cu serul Pfizer.Conform strategiei naționale de vaccinare impotriva COVID-19, persoanele aflate in evidența cu boli cronice, indiferent…

- Plenul Camerei Deputaților a aprobat acordarea unui sprijin financiar in valoare de 960.000 euro (echivalentul in lei) schitului romanesc „Prodromu" de la muntele Athos, Grecia. S-au inregistrat 258 de voturi „pentru", 31 de voturi impotriva, 19 abtineri si un deputat nu a votat. Toate voturile contra…

- Acuzatiile de viol impotriva fostului director artistic al Teatrului National grec, Dimitris Lignadis, sunt "pure inventii" iar acesta a depus o cerere pentru ca mandatul sau de arestare sa fie revocat, a declarat miercuri avocatul sau, Alexis Kougias, relateaza Reuters. Dimitris Lignadis a demisionat…

- Printr-o incheiere irevocabila Curtea Suprema de Justiție i-a dat dreptate lui Andrei Nastase, președintele Platformei DA, in procesul contra Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminarii și asigurarea egalitații, privind instalarea crucifixului in incinta MAI. Astfel, Andrei Nastase, ex-ministru…