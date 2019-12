Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Suceava a decis astazi sa il achite atat pe fostul rector cat si pe ceilalti inculpati din dosar, printre care fostul director administrativ Daniela Drugus sau Adrian Ciureanu. Achitarile vin dupa ce prima instanta, Tribunalul Suceava, a pronuntat condamnari in acest dosar. Decizia de…

- Acuzațiile aduse astazi de catre Chiril Moțpan la adresa fostei Guvernari sunt catalogate ca fiind niște minciuni și falsuri. Cel puțin asta afirma deputatul Partidului Democrat, Sergiu Sirbu, intr-un comentariu oferit pentru UNIMEDIA.

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a respins acuzatiile de abateri disciplinare lansate de Inspectia Judiciara in cazul lui Lucian Onea, fost procuror sef al DNA Ploiesti si in cazul lui Bogdan Pirlog, magistratul care a deschis dosarul violentelor…

- Instanta suprema a respins o cerere a Parchetului General de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene in vederea pronuntarii unei hotarari preliminare cu privire la aplicarea deciziei Curtii Constitutionale de rejudecare a dosarelor de coruptie. Pe de alta parte, judecatorii au admis apelurile…

- Victor Costache, a declarat, dupa ce a primit aviz favorabil in Parlament, ca in dosarul de malpraxis are calitatea de suspect, a mai fost chemat de procurori la audieri și „toate expertizele au fost favorabile”. „Acuzațiile sunt nefondate”, mai spune Costache.„E un dosar in curs, trebuie…

- Dosarul unui moldovean invinuit de dobandirea prin inșelaciune a unei prime de asigurare, in urma unui accident inscenat, precum și de confecționarea și deținerea unei procuri false pentru conducerea unui automobil, a fost expediat in instanta de judecata.

- Dosarul se destrama de la un termen la altul, potrivit clujust.ro, care scrie despre un „moment istoric” în procesul controversatului om de afaceri. Calin Mitica a oferit o noua declarație în care a demontat alte acuzații și urmeaza discutarea excluderii interceptarilor realizate…

- Columbia a aparat în mod public, luni, un dosar în care sunt prezentate dovezi legate de faptul ca președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, ar susține grupurile de gherila și de trafic de droguri columbiene, scrie Reuters. Columbia îl acuza de mult timp pe Maduro de oferirea de…