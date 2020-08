Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 38 de ani, insarcinata in 28 de saptamani, a murit din cauza complicațiilor suferite de la infecția cu SAR-CoV-2. In momentul in care s-a internat la Spitalul Judetean Arad, gravida era asimptomatica, iar apoi starea s-a agravat și a fost transferata la Timișoara. Pe drum, insa, a murit.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a efectuat, sambata, o vizita inopinata la Spitalul Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ Botosani, pentru a verifica gradul de pregatire al unitatii medicale de a face fata pacientilor cu COVID-19 si non- COVID. El s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente, iar impreuna…

- Un instructor de parapantism a pierdut controlul parapantei și s-a prabușit aseara la ora 20.30, la Patrauți, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție, Ionuț Epureanu. Barbatul in varta de 40 de ani a fost preluat, conștient de ambulanța și transportat la Unitatea de Primiri…

- O pacienta, din Alba Iulia, in varsta de 66 de ani, confirmata cu COVID-19, care a suferit un AVC ischemic carotidian stang și prezenta obezitate morbida și hipertensiune arteriala, a decedat, marți, 30 iunie, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, au anunțat reprezentanții instituției medicale. …

- Unul dintre cei trei preoți care slujesc la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Bistrița, va fi cercetat disciplinar, in urma sesizarii unui medic de la sectia de Neurologie, dupa ce nu a respectat procedurile impuse de conducerea unitații medicale și a introdus un aparținator al unui pacient in incinta. …

- Un tanar de 29 de ani a ajuns la spital, dupa ce a sarit intr-un bazin de captare a apei. Acesta a suferit un șoc hipotermic. La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța (SAJ) Bistrița-Nasaud. Tanarul a fost transportat la UPU Bistrița. „Pacientul era conștient, dar…

- Bolnavul a disparut pe 23 aprilie. Atunci a suferit un accident vascular cerebral și a fost adus cu o ambulanța la Spitalul din Targu Jiu. A fost consultat și s-a confirmat diagnosticul. Pacientul a fost dus apoi cu ambulanța la Unitatea de Primiri-Urgenț e a spitalului, unde echipajul l-a incredițat…