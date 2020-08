Acuzaţii GRAVE la Spitalul din Arad: Un pacient a rămas paralizat după intervenția medicilor Un pacient de 78 de ani a fost externat din spital dupa doua saptamani, pe jumatate paralizat. Fiul barbatului internat spune ca tatal sau a fost inchis ore in sir intr-un salon fara tratament, apa si mancare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pacientul suferise un AVC, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente unde a fost ignorat timp de opt ore. Intr-un final a fost mutat intr-un salon, unde la fel a fost abandonat alte 16 ore. In tot acest timp bolnavul nu a primit nici macar apa sau mancare desi suferea de diabet. Situatia a fost facuta publica de fiul sau, avocat, care vrea acum sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

