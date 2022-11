Stiri pe aceeasi tema

- „Condamna pe inculpata Vizu Andreea Violeta, la pedeapsa de 3 (trei) ani inchisoare, sub aspectul savarsirii la data de 11.08.2021 a infractiunii de ucidere din culpa. (...) Dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere si stabileste un termen de supraveghere de 5 ani”, este solutia pronuntata…

- Ciprian Chiricheș (consilier local PNL) a avut o intervenție in plenul ședinței Consiliului Local Brașov in care a desființat activitatea societații RIAL, care adminsitreqza patrimoniul imobiliar al municipiului. „Actualul Consiliu de Admonistrație este toxic, total nepregatit. Niciun membru nu are…

- Politic Useristul Constantin Fierascu, administrator public la Roșiori de Vede / Nu cu mult timp in urma, acesta spunea ca este „un post nu neaparat necesar, foarte bine platit din banii noștri” septembrie 15, 2022 23:09 Incepand de luni, 19 septembrie, postul de administrator public…

- In replica, preotul a solicitat respingerea cererii si a invocat, printre altele, exceptia inadmisibilitatii actiunii.Un preot care si a luat doctoratul in Teologie la Constanta este in pericol sa isi piarda titlul de doctor, dupa ce judecatorii au decis anularea acestuia.Este vorba despre pr. Nicolae…

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a primit o lovitura grea. A pierdut primul proces in care Ana Maria Prodan se judeca cu Dennis Man și firma de impresariat a fratilor Becali. Instanța a hotarat daune de 350.000 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La cumpana anilor 1800-1900, in Transilvania aflata sub ocupație austriaca prostituția era legalizata. Hotararea era motivata și de faptul ca aproape 20% din populație era formata din soldați.

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de astazi, prin ordonanta de urgenta, majorarea salariilor personalului platit din fonduri publice. Astfel, prin proiectul de act normativ se propune acordarea, incepand cu luna august, a unei patrimi din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru…