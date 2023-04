Stiri pe aceeasi tema

- Cazul fetiței decedate din Timișoara a creat multa revolta in Romania! Raisa a murit la varsta de doar doi ani, dupa ce a ajuns de urgențe la spital. Moartea ei a lasat multa suferința și disperare in sufletele parinților, care ii acuza pe medici pentru faptul ca fiica lor s-a stins din viața.

- Sunt acuzații grave la Craiova. In numai doua luni, o fetița, alaturi de mama sa, a ajuns la spital de doua ori. Femeia susține ca fetița sa de patru luni a fost tratata superficial. Familia a decis sa faca plangere penala la parchet dupa ce bebelușul lor de 4 luni a murit.Fetița a ajuns cu mama sa…

- Un curier pe bicicleta, in varsta de 26 de ani, a lovit, vineri seara, in plin, o fetita de doi ani, pe o strada pietonala din centrul orasului Timisoara si a fugit. El a fost prins, fiind retinut. Accidentul a avut loc, vineri seara, pe strada Emanoil Ungureanu din centrul Timisoarei. Fetita de doi…

- Primarul Dominic Fritz a anunțat ca autoritațile au caștigat o finanțare de 35 milioane de lei (șapte milioane de euro) prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru dotarea cladirii vechi a Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara cu aparatura de ultima generație. „Prin proiect…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat, luni, ca la Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara a fost declarat focar activ de COVID-19, care se afla in supraveghere epidemiologica. Purtatorul de cuvant al DSP Timis, Cornelia Bubatu, a anuntat ca pe Sectia Pediatrie II – Oncohematologie…

- Un focar COVID-19 a fost descoperit la Secția de Onco-hematologie a Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Potrivit DSP sunt confirmate 12 cazuri: noua pacienti, doua cadre medicale si un apartinator

- Doua dosare penale in urma acuzațiilor grave la adresa Spitalului din Cugir. Un medic are calitatea de suspect intr-un caz Doua dosare penale sunt deschise de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, in urma cazurilor petrecute la Spitalul Orașenesc din Cugir. Este vorba despre cazul…

- Cei 2 copii sunt in viața, insa fetița in varsta de 3 ani este in stare foarte grava.Conform datelor valabile in jurul orei 15.30, micuța este in coma, politraumatizata, cu traumatism cranio-cerebral grav. Fetița a intrat la un moment dat in stop cardio-respirator, fiind resuscitata in Unitatea de Primiri…