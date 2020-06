Un super tomograf nu este functional pentru ca o Comisie din subordinea Guvernului condus de Ludovic Orban ar refuza sa emita autorizatia de functionare a acestui aparat care se afla in curtea Institutului Matei Bals. Acest lucru s-ar intampla pentru ca cel care a pus la dispozitia Institutului, in mod gratuit, computerul tomograf este primarul PSD al Sectorului 1, Dan Tudorache. Emiterea autorizatiei s-ar intarzia voit, desi aparatul depisteaza in cateva minute cazurile de COVID-19. Intamplarea de la Institutul Matei Bals ar semana cu o alta mai veche, care viza tot punerea in functiune a unor…