Jucatoarea americana de tenis Kylie McKenzie (23 de ani, locul 1237 in clasamentul ITF) a susținut o conferința de presa in care a anunțat ca l-a dat in judecata pe fostul Kylie McKenzie ei antrenor, Anibal Aranda, pentru harțuire sexuala. Kylie McKenzie a acuzat și Asociația de Tenis din Statele Unite (USTA), care ar fi știut despre antecedentele tehnicianului și nu a luat nicio masura. „Am crescut in sistemul USTA și am avut incredere totala in oamenii din conducere. Am sperat ca vor lua in serios acest incident, dar m-am inșelat. Aranda mi-a atins tot corpul, inclusiv parțile intime, m-a agresat…