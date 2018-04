Rusia a declarat joi ca a gasit recipiente cu clor provenite din Germania si 'fumigene' din Marea Britanie in Ghouta de Est, o fosta enclava rebela din Siria cucerita de regimul de la Damasc si scena unui presupus atac chimic la inceputul lunii aprilie, relateaza AFP.



'Fortele guvernamentale siriene au descoperit in teritoriile eliberate din Ghouta de Est containere cu clor provenite din Germania (...), precum si fumigine produse in orasul Salisbury din Anglia', a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata de Tass.



…