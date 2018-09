Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa sustine ca doua avioane americane F-15 au lansat sambata bombe cu fosfor in provincia siriana Deir al-Zor, tansmit agentiile TASS si RIA, preluate de Reuters, scrie Agerpres. Loviturile au tintit satul Hadjin, unde au provocat incendii, dar sursele militare ruse nu detin informatii…

- Rusia este pusa la colt de SUA care condamna guvernul de la Moscova de folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentantii Casei Albe, la mai putin de 48 de ore dupa ce Departamentul de Stat a anuntat impunerea sanctiunilor…

- Comisia Europeana (CE) a fost acuzata de mediatoarea UE (Ombudsman European) pentru 'gestionare defectuoasa' in cazul lui Jose Manuel Barroso, pentru ca actualul presedinte al CE, Jean-Claude Juncker, a inchis ochii in fata activitatilor de lobby ale predecesorului sau in functie, potrivit AFP.Dupa…

- Pakistanezii voteaza miercuri intr-un scrutin legislativ marcat de violente si cu doi mari favoriti: Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), condus de fostul campion mondial la crichet Imran Khan, si Liga Musulmana Pakistan-Nawaz (PML-N), aflata la putere si condusa de fostul premier Nawaz Sharif, condamnat…

- Hackeri rusi au obtinut acces la retele americane de electricitate anul trecut, ceea ce este posibil sa le fi permis sa provoace pene de curent, potrivit unor oficiali ai guvernului federal, care au afirmat ca aceasta campanie probabil continua, relateaza luni ziarul The Wall Street Journal (WSJ),…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, intr-o postare pe Twitter, ca summitul NATO de la Bruxelles la care a participat saptamana trecuta a fost un succes si ca cea mai mare parte a media a relatat inexact despre reuniune, transmite Reuters, potrivit Agerpres.ro.

- Acuzații grave la adresa autoritaților locale din Balți. Președintele organizației teritoriale a Partidului Unitații Naționale din municipiu, Sergiu Burlacu sustine ca bugetul local ar fi fost prejudiciat cu jumatate de milion de lei in urma unei licitații pentru reparația unor