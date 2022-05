Acuzații foarte grave: 30 de ani din istoria Iaşului, dispăruţi fără urmă. Rolul SRI Serviciile secrete pun mana serios la disparitia istoriei Romaniei si a Iasului de dupa 1989. „Nu vom putea citi documentele de la Mineriade, au fost distruse", da un exemplu elocvent profesorul Catalin Botosineanu, fost director al Arhivelor Nationale din Iasi. Practic, spune acesta, institutiile s-au prevalat de modificarile legislative din 2002 si orice fel de documente care contineau hartii cu stampila „Secret", unele chiar dinainte de 1989, au fost distruse pentru ca erau confidentiale. Scopul: cercetatorii sa nu dea peste numele unor ofiteri acoperiti. Presiunea cea mai mare pe distrugerea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca fotbalistii romani nu ajung in principalele campionate din Europa deoarece multi dintre ei se considera mai importanti decat clubul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Obiceiul poate parea bizar, dar in credinta populara, vanzarea simbolica a copilului mic, predispus la imbolnaviri frecvente, avea scop protector. Shimbandu-i numele, se credea ca astfel Moartea nu-l va mai gasi.

- Vesti bune pentru tulceni Tulcea se afla in topul finantarilor atrase prin PNRR conform informatiilor publicate azi de Ministerul Dezvoltarii 95 din valoarea totala a fondurilor europene alocate judetului au fost atrase de Municipiul Tulcea. Restul de 5 reprezinta valoarea obtinuta de comuna Maliuc.Tulcea…

- Doi elevi de la Colegiul National „Carol I” din Craiova, Marius Razvan Tudosie și Mihai Nicușor Stoica, au castigat locul I la competitia Competiției Java – Programeaza in Greenfoot. Elevii care au urcat anul acesta pe primul loc de pe podium au participat si la editia de anul trecut, cand au obtinut…

- Joe Biden a avertizat ca o astfel de decizie a Rusiei ar determina un raspuns occidental „sever”, fara sa precizeze natura acestuia. „Este cu spatele la zid”, a explicat Biden referitor la presedintele rus Vladimir Putin, subliniind ca Moscova a acuzat recent SUA ca detin arme chimice si biologice in…

- Dr. Laura Crețu s-a nascut la Bistrița, unde a urmat școala generala și liceul. In timpul Facultații de Medicina pe care a urmat-o la Cluj, a obținut o bursa Erasmus in Franța. A ramas extrem de impresionata de felul in care se puneau problemele in psihiatria studiata in Franța. „Pacientul era efectiv…

- Cezar Preda și Victor Paul Dobre, doi politicieni, nu-i așa, de vaza ai scenei politice romanești, ar putea sa preia fraiele pe la ICR-urile din Paris și Lisabona! PNL ii susține. Și, desigur, nu, nu e vorba despre nicio cumetrie politica. Ii recomanda „experiența parlamentara”, dupa cum spune ministrul…

- Un tanar ucrainean ajuns in Romania in primele zile, dupa ce Rusia i-a invadat tara, a fost uluit de preturile din supermarketurile si restaurantele de la Cluj, informeaza Adevarul . Oleg, tanar ucrainean, a intrat in Romania inainte de a se decreta mobilizarea generala in Ucraina, si a ramas surprins…