Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski il acuza indirect de neglijența pe primarul Kievului, Vitali Kliciko, dupa ce joi, doua femei și o fetița in varsta de 9 ani au murit in timpul unui bombardament rusesc, din cauza ca nu au putut intra intr-un adapost antiaerian, acesta fiind incuiat, relateaza The Guardian, conform…

- Duminica Parintilor si Copiilor,prima duminica dupa data de 1 iunie– Ziua Internationala a Copilului, a fost randuita de Sfantul Sinod al Bisericii noastre prin Hotararea nr. 629/12 martie 2009 și coincide, in acest an, cu praznicul Cincizecimii sau al Pogorarii Duhului ...

- Patru copii indigeni din Columbia au supraviețuit timp de saptamani in jungla, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit. Cei patru copii indigeni, intre care un bebeluș de 11 luni, au fost gasiți in viața la mai mult de doua saptamani dupa ce avionul in care calatoreau s-a prabușit in jungla deasa.…

- Trei persoane au primit o noua sansa la viata prin transplant, dupa ce familia unui pacient aflat in moarte cerebrala a fost de acord sa doneze ficatul si rinichii. Interventia a avut loc la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.

- Despre regina Camilla Parker-Bowles s-au facut mai mult referiri la povestea de dragoste cu regele Charles al III-lea. Dar Camilla Parker-Bowles este foarte implicata in lupta unei boli care a adus multa suferința in familia sa. Nascuta la 17 iulie 1947, Camilla Parker-Bowles a fost foarte apropiata…

- Rusia a trecut pe poziții defensive in toate zonele sale de lupta, cu excepția Bahmut, potrivit șefului serviciilor de informații ucrainene Kirilo Budanov, relateaza The Guardian . Intr-un interviu acordat RBC Ucraina , el a declarat: „Au trecut complet la aparare poziționala peste tot. Singurele locuri…

- Patriarhul Kiril a spus, vineri, 21 aprilie, ca trupele ruse din Ucraina lupta „pentru viitorul țarii noastre” și i-a indemnat pe ruși sa lase deoparte diviziunile interne, scrie The Guardian . Astfel, potrivit presei ruse, liderul Bisericii Ortodoxe a Rusiei, a declarat ca: „Astazi chiar trebuie sa…

- Armata rusa a lansat o campanie video pentru a atrage mai mulți soldați profesioniști care sa lupte in Ucraina, provocandu-i pe cei interesați sa demonstreze ca sunt „barbați adevarați” și sa schimbe viața civila monotona cu provocarea de pe campul de lupta, informeaza The Guardian.Moscova incearca…