- Accident in stanga Nistrului. Un Mercedes s-a lovit violent cu o alta mașina dupa ce a ieșit dintr-o intersecție din Slobozia, direct pe bansa opusa. Potrivit presei locale, la volan se afla o tanara fara permis de conducere. In urma impactului, un pasager a fost transportat la spital. Totul s-a intamplat…

- O alta tragedie a avut loc, in urma cu puțin timp, in Italia. Este vorba despre un roman, in varsta de 31 de ani, care ​a murit intr-un accident cumplit de mașina. Barbatul mergea cu motocicleta cand o mașina i-a taiat calea.

- In mașina cu primarul se afla și un alt angajat al instituției. S-a depus și o plangere la poliție, dar deocamdata nu s-a luat nicio masura. Mai mult, la doar trei ore dupa accident, autoritațile s-au mobilizat și au amplasat un stalp nou. „Pe 17 august, la ora 17:49 a avut loc un accident. O mașina…

- Un accident s a produs pe Aleea Egretei din cartierul CET din municipiu. Un batran de 65 de ani era sub influenta bauturilor alcoolice si a lovit o masina parcata. Potrivit Politiei Constanta, sambata, la data de 19 august 2023, in jurul orei 12:05, fortele de ordine au fost sesizate cu privire la un…

- Politistii de frontiera au descoperit luni, 17 iulie, 17 persoane din Irak si Siria inghesuite intr-un autovehicul de teren „care a incercat sa se sustraga de la control”, a anunțat Poliția de Frontiera.Totul s-a petrecut la ora 6 dimineața, in cadrul unui filtru organizat pe raza judetului Mehedinti,…

- O șoferița, de 31 de ani, din Gorj, a fost implicata aseara intr-un grav accident rutier, cand se intoarcea de la București. Mai avea puțin pana acasa cand a fost izbita de un autoturism care se deplasa cu mare viteza, dupa cum a povestit conducatoarea auto. „Venind azi-noapte dinspre București-Gorj,…

- Doi minori au decedat, iar altul a fost ranit intr-un grav accident rutier produs noaptea trecuta la intrarea in satul Ciucur-Mingir din raionul Cimișlia, anunța Poliția. Potrivit datelor preliminare, un minor in varsta de 15 ani, conducand un Volkswagen Golf , avand ca pasageri alți doi minori de 13…

- Doi tineri din localitatea vranceana Vulturu au fost raniti dupa ce au autoturism scapat de sub control a lovit un indicator rutier iar acesta a cazut peste cei doi pietoni, potrivit news.ro.Accidentul s-a produs, sambata dupa-amiaza, in localitatea Vulturu, judetul Vrancea. CITESTE SI Poliția…