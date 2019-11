Stiri pe aceeasi tema

- Parinții unui bebeluș care s-a nascut in Maternitatea Buzau și a murit o luna mai tarziu in spitalul Marie Curie din București arunca vina pe cele doua doctorițe care au monitorizat gravida ca nu au vazut ca sarcina femeii are probleme. Baiețelul a venit pe lume la inceputul lunii octombrie, prin cezariana,…

- Diogo Freitas do Amaral, liderul istoric al democratilor-crestini portughezi si considerat unul din parintii fondatori ai regimului democratic nascut in 1974, a decedat joi, la varsta de 78 de ani, a anuntat guvernul de la Lisabona, potrivit AFP. Guvernul socialist a decis decretarea doliului national…

- Un copil de numai doi ani a cazut de la etajul opt al unui bloc de locuințe din Focșani. In urma impactului violent copilul a decedat pe loc. ”In urma cu scurt timp am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in Focșani, pe bulevardul Unirii, un copil, in varsta de aproximativ…

- Ignazio, un tanar din tata mexican, de origine japonez, și mama italianca, a fost implicat intr-un accident rutier, care l-a transformat intr-o „leguma", scrie libertatea.ro. Ignazio era in mașina cu patru prieteni. Citeste si Inca un deces dupa atacul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca.…

- O fetița in varsta de 12 ani a murit dupa ce parinții sai i-au dat cu insecticid pe cap pentru a o scapa de paduchi. Tragedia a avut loc in Republica Dominicana. Darleny Perdomo, de 12 ani, a murit dupa ce parinții sai i-au aplicat pe scalp un insecticid, Diazinon. Poliția locala investigheaza cazul,…

- O familie din Valcea al carui bebelus a murit la scurt timp de la nastere ii acuza pe medici de neglijenta. Mama copilului s-a chinuit mai bine de 24 de ore inainte ca un medic ginecolog, din cadrul...