Acuzată că și-a ucis cei 4 copii, "cea mai criminală mamă" a fost achitată Kathleen Folbigg, in varsta de 55 de ani, a fost grațiata in urma apariției unor noi dovezi care sugereaza ca nu și-a ucis cei patru copii.De altfel, femeia a negat intotdeauna ca ar fi comis atrocitațile de care a fost invinuita.Copiii ei au incet subit din viața intre 1989 și 1999, la varste cuprinse intre 19 zile și 19 luni, iar mama lor a fost condamnata pentru ca i-a ucis, intr-un proces bazat pe dovezi circumstanțiale.Intr-o recenta ancheta derulata in Australia s-au gasit noi dovezi științifice care sugereaza ca decesele copiilor ar putea sa fi fost provocate de mutații genetice sau unele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

