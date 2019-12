Judecatorii doljeni au dispus prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui craiovean acuzat de trafic de droguri. In octombrie, inculpatul a fost trimis in judecata in doua dosare de trafic de droguri. Ambele dosare au fost instrumentate de procurorii DIICOT din Craiova. La inceputul lunii august, procurorii DIICOT anuntau arestarea preventiva a trei persoane suspectate de trafic de droguri de risc. Anchetatorii au sustinut ca cei trei inculpati au vandut cantitati importante de canabis in Craiova. „In perioada martie – august 2019, in mod repetat și in baza aceleiași rezoluții infracționale,…