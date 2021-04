Acum poti sa gasesti RCA ieftin la Prestigeasig.ro potrivit pentru un buget limitat !

Stiri pe aceeasi tema

- Programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" a demarat azi, iar cei care vor sa-si schimbe masina trebuie sa stie ca prima de casare a fost majorata de la 6.500 de lei la 7.500 de lei. Persoanele fizice pot merge la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere, in timp ce persoanele…

- Daca vrei sa investești intr-un telefon mobil cu sistem Android, dar nu ai un buget mare de investiție, ce spui de un terminal Samsung Galaxy A02s, Samsung Galaxy A12 sau Samsung Galaxy A42 5G? Selecția noastra de telefoane mobile s-ar putea sa ți se para destul de pestrița, dar aceste terminale au…

- Un grav accident de circulație a avut loc marți in Galați. Intr-o intersecție din oraș, o mașina a intrat pe trotuar și a lovit trei persoane. Cele trei victime au primit ingrijiri medicale și au fost transportate la spital. Accidentul s-a produs intr-o intersecție cu trafic intens. In prezent…

- Duminica seara a fost o intervenție a trupelor speciale SRI pe o strada din apropierea Guvernului. Echipajele pirotehnice au fost alertate de prezența unui colet suspect sub o mașina. Ce era, de fapt, in trollerul gasit sub o mașina din apropierea Guvernului Astfel ca sub o mașina parcata era un troller,…

- Doi polițiști au fost raniți în apropierea Capitoliului din Washington, dupa ce au fost loviți de o mașina care a forțat intrarea în zona interzisa, a spus poliția, iar cladirea Congresului SUA a fost închisa, potrivit AFP și Reuters. "Un suspect a fost arestat", a declarat…

- Nimeni nu iși dorește probleme in trafic, dar exista destule situații nefericite care se pot intampla și la care șoferii trebuie sa știe cum sa reacționeze. Capacitatea de a gestiona astfel de situații nu este singurul element care poate face diferența in momentele de cumpana, ci și instrumentele aflate…

- Peste 400 de mașini sunt abandonate in prezent pe domeniul public din Targu Jiu. Este vorba de mașini care nu sunt folosite de proprietarii ce dețin locuri in parcarile de reședința. In municipiul Targu Jiu sunt peste 2.500 de locuri de parcare in vecinatatea blocurilor. Majoritatea sunt repartizate…

- In ultimii ani, turismul a cunoscut o dezvoltare semnificativa, Bucurestiul devenind o capitala europeana din ce in ce mai vizitata, zilnic pe aeroportul de langa el aterizeaza zeci de avioane care aduc turisti sau oameni de afaceri interesati sa se dezvolte in Romania. In acest context cererea pentru…