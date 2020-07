Acum poti cumpara masini BMW Second Hand cu 2 ani garatie si revizii gratis-Automobile Bavaria

Stiri pe aceeasi tema

- Vara este anotimpul in care cererea pentru masini scade si asta, pentru ca oamenii isi doresc sa investeasca in concedii sau renovari ale locuintei mai degraba decat in schimbarea autoturismului. Varful de vanzari pentru masini, de obicei, este atins in martie si octombrie. Totusi, anul acesta a fost…

- Ionut Stroe: “Luam in calcul reluarea competitiilor sportive””(ziarele) Este a treia saptamana consecutiva de dialog cu federatiile sportive. Am dorit sa aflu de la fiecare in parte felul in care decurge pregatirea, cum au reluat antrenamentele, daca au in plan eventuale competitii, cu ce probleme se…

- Datorita unor subvenții generoase, cumparatorii de automobile europeni pot achiziționa un vehicul auto electric nou la un preț mic sau chiar gratuit. Țara europeana care ofera cetațenilor mașini Renault gratis. Cum este posibil și despre ce este vorba Cumparatorii au luat cu asalt reprezentanțele,…

- ​Amazon va plati peste 1 miliard de dolari pentru Zoox, un startup american ce lucreaza la productia de masini fara soferi, si îsi face astfel intrarea în industria vehiculelor autonome, scrie Reuters.Citeste continuarea pe StartupCafe

- Guvernul țarii africane Zimbabwe a cheltuit milioane de dolari pe mașini de lux ale oficialilor sai de top, in ciuda colapsului economic generalizat cu care se confrunta aceasta țara și a greutaților cu care se confrunta oamenii in fiecare zi, relateaza The Guardian.

- Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a lansat platforma online pentru derularea licitatiilor publice prin mijloace electronice, a anuntat, luni, Ministerul Justitiei. Pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politia Romana cumpara peste 6.700 de masini de la Dacia Renault, contract in valoare de peste 483 de milioane de lei Politia Romana va primi, pana la finalul lunii septembrie, peste 6.700 de autovehicule produse de Dacia Renault, modele Logan si Duster. Ministerul Afacerilor Interne şi reprezentanţii…

- Guvernul spune ca nu are bani pentru marirea alocațiilor și pensiilor, dar cumpara mașini! Politia Romana va primi, pana la finalul lunii septembrie, peste 6.700 de autovehicule produse de Dacia Renault, fiind vorba in mare parte de autovehicule Logan si Duster. Ministerul Afacerilor Interne si reprezentantii…