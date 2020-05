Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a fost anuntat, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta, al judetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112, in jurul orei 05.00. Apelantul a precizat ca este vorba despre o anexa gospodareasca an Comuna Cogealac. ISU Dobrogea Constanta a trimis la locul interventiei o autospeciala cu…

- Un incendiu a izbucnit astazi, in jurul orei 10:30, in localitatea Manastirea, comuna Mica. Din primele informații, o butelie a explodat. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. Revenim cu…

- Pompierii de la Detașamentul Targu Mureș au intervenit in aceasta seara pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc. Din primele informații nu se impune evacuare locatarilor din blocul de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Targu Mureș. Fumul a inundat subsolul blocului, pompierii…

- Pompierii militari din Alba Iulia intervin joi dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu izbucnit la magazia de lemne a manastirii Ramet, care se manifesta generalizat pe o suprafata de 500 de metri patrati. Este cel de-al doilea incendiu care se produce in ultimul an la manastirea Ramet, cel mai…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU de vegetație la Aiud: Intervin pompierii cu o autospeciala Un incendiu de vegetație a izbucnit la Aiud, pe str.Izvorului, duminica dimineața. A ars aproximativ 0,5 ha de vegetație uscata. Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

- Un incendiu de mari proporții a izbucnit luni seara la Horodnic de Sus, focul extinzandu-se la trei case. Primii pompieri ajunși la fața locului au gasit un adevarat dezastru, flacarile fiind extrem de violente. Pompierii de la Radauți și de la serviciile voluntare din zona au mobilizat la fața ...

- Ziarul Unirea INCENDIU la o anexa gospodareasca din satul Feisa! Exista posibilitatea de extindere. Intervin pompierii INCENDIU la o anexa gospodareasca din satul Feisa! Exista posibilitatea de extindere. Intervin pompierii In decursul zilei de marți, 25 februarie, pompierii din cadrul garzii de intervenție…

- Pompierii au evacuat, joi dimineata, peste 100 persoane dintr-un hotel din statiunea Paltinis, in urma unui incendiu izbucnit in interiorul zonei SPA, doua femei fiind intoxicate cu fum, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Printr-un apel venit pe nr. de urgenta 112, in…